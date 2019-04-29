Дерліс Гонсалес був вилучений у матчі Сантоса проти Греміо

Форвард Сантоса Дерліс Гонсалес отримав червону картку в матчі проти Греміо (2:1).

Бразилія. Серія А, 1-й тур

Греміо – Сантос – 1:2

Голи: Евертон, 90+3 – Едуарду, 6, Феліпе Жонатан, 35

Гості до 35-ої хвилини вже вели у рахунку 2:0 завдяки голам Едуарду та Феліпе Жонатана. Київський динамівець Дерліс Гонсалес розпочав матч на лаві запасних, але на 68-й хвилині з'явився на полі.

Вже у компенсований арбітром час в матчі закипіли пристрасті. Спочатку Греміо скоротив рахунок, а після цього Гонсалес отримав спочатку жовту картку, а згодом – і червону. Але це не завадило Сантосу розпочати бразильську Серію А з перемоги.

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