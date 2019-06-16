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Копа Амеріка-2019: Дерліс Гонсалес голом не допоміг Парагваю перемогти Катар

16 червня 23:54 58 Читать на русском
Копа Амеріка-2019: Дерліс Гонсалес голом не допоміг Парагваю перемогти Катар
Парагвай – Катар – 2:2 / AFP

Збірна Парагваю не змогла перемогти Катар у рамках 1-го туру групового етапу Копа Амеріка.

 

Копа Амеріка-2019, 1-й тур

Група B

Парагвай – Катар – 2:2

Голи: Кардосо, 4, (пен.), Д. Гонсалес, 56 – Алмоез, 68, Хухі, 77

Парагвай не зміг перемогти Катар, ведучи по ходу зустрічі у 2 м'ячі. Рахунок відкрив Кардосо ударом з пенальті вже на 4-й хвилині, а на початку другої половини динамівець Дерліс Гонсалес подвоїв перевагу своєї збірної. Однак Катар зумів зрівняти рахунок, Алмоез та Хухі до 77-ї хвилини встановили остаточний рахунок матчу.

Аргентина несподівано поступилася Колумбії у центральному матчі першого туру Копа Амеріка-2019

Таким чином, Парагвай і Катар набрали по 1 очку, розташувавшись на 2 та 3 місцях у групі B.

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