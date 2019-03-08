Дерліс Гонсалес голом допоміг Сантосу здобути розгромну перемогу в Кубку Бразилії

Хавбек Сантоса Дерліс Гонсалес знову відзначився забитим голом за свою команду.

Парагвайський вінгер забив гол у другому матчі поспіль. Цього разу Дерліс допоміг Сантосу здобути перемогу в матчі Кубка Бразилії проти Амеріки Натал (4:0). На 35-й хвилині Гонсалес відкрив рахунок, зігравши на добиванні.

Дерліс Гонсалес забив черговий гол за Сантос

У поточному сезоні півзахисник провів 12 матчів у складі бразильського клубу, в яких забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, права на Гонсалеса належать київському Динамо, футболіст виступає за Сантос на правах оренди, яка закінчується влітку 2020-го року.

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