Дерліс Гонсалес голом допоміг Сантосу перемогти Аваї та очолити чемпіонат Бразилії

Вінгер Динамо Дерліс Гонсалес радує фанатів Сантоса забитими голами.

Відбувся поєдинок 12 туру чемпіонату Бразилії, у якому Сантос приймав Аваї. Господарі поля швидко вийшли вперед завдяки голу Дерліса Гонсалеса.

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На 9 хвилині гри парагваєць підхопив м'яч у штрафному майданчику суперника після рикошету та завдав влучного удару між захисників. Сам поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь Сантоса.

Зауважимо, що після цієї перемоги команда Дерліса очолила турнірну таблицю чемпіонату Бразилії. Сантос після 12 турів має 29 очок та на 2 залікові пункти випереджає Палмейрас.

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Нагадаємо, права на Дерліса Гонсалеса належать київському Динамо, за Сантос парагвайський футболіст виступає на правах оренди, термін якої спливає наступного літа.

Відео гола Гонсалеса на 0:50: