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Дерліс Гонсалес допоміг малозабезпеченим дітям в Парагваї – вчинок дня

11:50 329 Читать на русском
Дерліс Гонсалес допоміг малозабезпеченим дітям в Парагваї – вчинок дня
Дерліс Гонсалес / ФК Сантос

Півзахисник Динамо та збірної Парагваю Дерліс Гонсалес зайнявся благочинністю.

Футболіст привіз продукти і одяг в освітній центр для малозабезпечених дітей в Парагваї, повідомляє cronica.com.py.

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"Дякуємо Дерлісу Гонсалесу за такий благородний внесок у школу-інтернат імені Маріано Роке Алонсо", – поділився директор закладу.

Нагадаємо, збірна Парагваю з Дерлісом Гонсалесом у складі вилетіла на стадії 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 від Бразилії, а динамівець не реалізував вирішальний пенальті.

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