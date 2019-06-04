Дербі вимагає за Лемпарда 4 млн фунтів – на нього претендує Челсі

Лондонський Челсі хоче запросити Френка Лемпарда на посаду головного тренера, але Дербі вимагає 4 млн фунтів.

Дербі Каунті прагне отримати компенсацію 4 млн фунтів за головного тренера Френка Лемпарда, повідомляє Express.

Саррі натякнув на повернення в Італію

Наразі у ЗМІ активно поширюється інформація, що наставник Челсі Мауріціо Саррі невдовзі очолить Ювентус, а на його місце запросять саме колишнього півзахисника "синіх".

Дербі Каунті за підсумками сезону 2018/19 вийшов у фінал плей-офф Чемпіоншипу, в якому поступився Астон Віллі, у тренерському штабі якої працює Джон Террі.

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