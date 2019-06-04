Дербі вимагає за Лемпарда 4 млн фунтів – на нього претендує Челсі

Україна — 20:50 1790
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Чорноморець розписав нічию з Колосом у першому поєдинку плей-офф Прем'єр-ліги
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Новачок Динамо відмовився від російського паспорта і прийняв пропозицію екс-тренера Карпат – все про "принца" КадіріУкраїна — 18:10 7058
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"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували МаркевичаУкраїна — 15:00 3505
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Фонсека близький до призначення наставником Роми – Шахтар відмовиться від солідної компенсаціїІталія — 14:50 3373
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Реал офіційно підписав ЙовічаІспанія — 14:42 6692