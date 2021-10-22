У складі обох команди вийшли орендовані легіонери з УПЛ – захисник Шахтаря Давид Хочолава допомагає Копенгагену, а Динамо "позичило" Сідклея ПАОКу. Саме бразилець і відкрив рахунок, головою замкнувши подачу Живковіча. Ще раніше Копенгаген опинився в меншості – голкіпера Грабару вилучили через гру руками за межами карного майданчика.

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Той-таки Живковіч подвоїв перевагу ПАОКа на 38-й хвилині. Данці спромоглися відквитати лише один гол завдяки Б'єлю, який ідеально піймав м'яч у повітрі – 1:2.