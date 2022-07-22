Казахський Кизил-Жар на своєму полі безнадійно поступався Осієку з рахунком 0:2. Втім, хорвати самі вирішили додати інтриги.

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На 84-й хвилині Дарко Неяшміч надумав віддавати передачу голкіперу з центра поля. Хавбек Осієка не озирнувся назад і не помітив, що воротар покинув свої володіння. Підсумок – кумедний автогол із 45 метрів, який залишив казахам надії на другий матч.

Зауважимо, що в обох командах є українці. Півзахисник Юрій Бушман відіграв весь матч за Кизил-Жар, а от центрбек Євген Чеберко не потрапив навіть до заявки Осієка.

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