Дербі Каунті, який очолює Лемпард, виставлений на продаж за 1 фунт

Власник Дербі Каунті, який виступає в Чемпіоншипі, Мел Морріс має намір продати клуб.

Морріс хоче знайти інвестора, готового стати новим власником команди, у якої є певні борги, всього за 1 фунт, повідомляє The Times.

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Поки офіційних пропозицій про покупку не надходило. Це пояснюється тим, що команда Френка Лемпарда останнім часом погіршила свої результати і зараз посідає 8-е місце в Чемпіоншипі, відстаючи від зони плей-офф на одне очко.

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Нагадаємо, що востаннє Дербі Каунті виступав в Прем'єр-лізі в 2008 році. Відтоді клуб щорічно приносить лише фінансові збитки. Морріс володіє командою з 2015 року.