Введення тимчасової адміністрації обернулося для англійського Дербі Каунті зняттям очок і падінням у турнірній таблиці Першого дивізіону.

"Барани" втратили 12 очок через фінансові проблеми, повідомляє BBC.

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На Прайд Парк почала працювати тимчасова адміністрація. Справами Дербі тепер керуватимуть представники консалтингової фірми Quantuma. Кризові менеджери намагатимуться стабілізувати фінансове становище "баранів", забезпечити в співпраці з Англійською футбольною лігою участь команди в усіх матчах сезону, а також залучити нових інвесторів. Через спричинені пандемією коронавірусу економічні наслідки Дербі зазнав збитків на 20 млн фунтів.

Відзначимо, що після зняття очок Дербі Каунті опинився на останній сходинці Чемпіоншипа. Тепер в активі підопічних Вейна Руні -2 очки. До рятівної позиції – 9 пунктів.

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