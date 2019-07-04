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Дербі Каунті отримає від Челсі солідну компенсацію за Лемпарда

4 липня 14:09 602 Читать на русском
Дербі Каунті отримає від Челсі солідну компенсацію за Лемпарда
Френк Лемпард – головний тренер Челсі / Фото ФК Челсі

Прихід Френка Лемпарда на посаду головного тренера Челсі обійдеться лондонцям в кругленьку суму.

Челсі змушений заплатити Дербі Каунті 4 млн євро за перехід Френка Лемпарда, повідомляє Sky Sports.

Лемпард офіційно очолив Челсі

Нагадаємо, останнім місцем роботи Лемпса був саме Дербі Каунті, з яким він посів 6-ту сходинку Чемпіоншипу. Контракт між лондонським клубом та 41-річним фахівцем розрахований на 3 роки.

Раніше Френк захищав кольори Челсі у статусі гравця протягом 2001-2014 років.

В минулом сезоні під керівництвом Мауріціо Саррі "сині" завоювали бронзові медалі АПЛ, а також стали переможцями Ліги Європи.

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Теги
Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Дербі Каунті Дербі Каунті
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