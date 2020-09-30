Форвард Гента Лоран Депуатр вважає, що його команда не впоралась із завданням у двобої з Динамо (3:0).

"Коли ти робиш такі дурні помилки проти Динамо – не варто сподіватися на щось позитивне. Потрібно було краще відіграти на обох кінцях поля, діяти агресивніше. Ми не впоралися із завданням, пропустили голи після грубих помилок.

Так, я мав хороший шанс. Можливо, міг забити в одному моменті, але мене вже закривав суперник, тому вирішив відпасувати. На жаль, ми змарнували той шанс. Якби забили – можливо, повернулися б в гру. Ми просто не реалізували свої моменти, в цьому головна проблема", – заявив Депуатр у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Динамо дізнається своїх суперників у груповому етапі ЛЧ першого жовтня, початок жеребкування о 19:00.