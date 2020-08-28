Депортіво не хоче миритися з результатами попередньої кампанії, в якій галісійці понизилися в класі.

Клуб з Ла-Коруньї вимагає відтермінувати початок нового сезону, оскільки ще не завершений судовий процес проти Ла Ліги, інформує Marca.

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Депортіво пізніше за всіх провів останній тур минулого розіграшу Сегунди, оскільки у складі суперника (Фуенлабради) виявили гравців з коронавірусом. Інші борці за виживання свої поєдинки виграли, тому навіть перемога не дозволила "біло-блакитним" уникнути вильоту.

Галісійці переконані, що зміни в календарі вплинули на шанси команд. Клуб збирається до останнього судитися з Ла Лігою і не буде починати сезон 2020/21 до остаточного рішення.

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