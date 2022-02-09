Депортіво і Динамо Київ зустрічаються в стиковому поєдинку Юнацької ліги УЄФА 2021/22. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Юнацької ліги УЄФА Депортіво U-19 – Динамо U-19 стартує о 20:00 за Києвом. Це стиковий раунд турніру, який складається з однієї гри. Переможець поєдинку вийде в 1/8 Юнацької ліги УЄФА, жеребкування якої відбудеться 14 лютого. Команда Ігоря Костюка – останній представник України в євросезоні 2021/22.

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Онлайн-трансляцію зустрічі Депортіво U-19 – Динамо U-19 можна дивитися на MEGOGO. За основними подіями гри в Іспанії можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Депортіво U-19 – чинний чемпіон юнацької першості Іспанії. Команда, яку очолює знаменитий екс-захисник галісійців Мануель Пабло, пробилася в плей-офф через Шлях чемпіонів. У попередніх раундах іспанці пройшли польську Погонь і Маккабі Хайфу. Динамо ж грало у груповому турнірі та посіло друге місце, віддавши Бенфіці пряму путівку в 1/8. Позаду команди Ігоря Костюка залишилися Баварія і Барселона, яких кияни громили 4:0 і 4:1 відповідно.

За весь груповий турнір кияни пропустили тільки три голи – найкращий захист разом із Севільєю. Також у Динамо найкраща різниця голів (+11), але у Ігоря Костюка серйозні проблеми зі складом.

Українській команді не допоможуть кілька важливих гравців – Нещерет травмований, Волошин, Боль і Бражко дискваліфіковані. Ще кілька гравців у Туреччині здали позитивні тести на коронавірус і не прилетіли в Іспанію. На користь Депора грає і відсутність ігрового тонусу в киян, які в поточному році грали лише товариські матчі.

Стартові склади:

Депортіво U-19: Суарес – Діас, Родрігес, Барсія, Фігероа – Норлега, Наджера, Рубен Лопес – Ернандес, Ноель Лопес, Мелла.

Запасні: Ріос, Гуерра, Тейхо, Мендес, Гомес, Очоа, Тріго.

Динамо U-19: Ігнатенко – Танчак, Філатов, Дячук, Вівчаренко – Царенко, Яцик, Скрипник – Блізніченко, Попов, Діалло.

Запасні: Тугай, Єременко, Горбач, Кремчанін, Ель-Хамліші, Опанасенко, Уваров.