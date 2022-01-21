Незначні зміни ніяк не позначаться на підготовці команди Ігоря Костюка до єврокубкової зустрічі.

Як відомо, другу частину сезону Динамо U-19 розпочне виїзним поєдинком стадії плей-офф Юнацької ліги УЄФА проти іспанського Депортіво. Раніше сторони затвердили дату проведення і час початку цього матчу – 9 лютого о 20:00.

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За інформацією офіційного сайту клубу з Ла-Коруньї, зустріч відбудеться на годину раніше – о 19:00. Причина зміни часу початку – гра транслюватиметься у прямому ефірі на каналі Movistar+.

Нагадаємо, Динамо U-19 посіло у своєму квартеті другу сходинку, пропустивши вперед Бенфіку і випередивши Барселону та Баварію. На цій стадії вісім переможців Шляху чемпіонів отримали в суперники команди, які фінішували другими на груповій стадії шляху Ліги чемпіонів УЄФА. Вісім переможців стикових матчів приєднаються в 1/8 фіналу до переможців восьми груп Шляху Ліги чемпіонів. Жеребкування цього раунду відбудеться 14 лютого.

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