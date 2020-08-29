Лідер французького Ліона Мемфіс Депай натякнув на можливий перехід в інший клуб ще в літнє трансферне вікно.

"Про майбутнє не думаю. Не знаю, чи проведу весь сезон в Ліоні.

Куман планує зіркове підсилення атаки Барселони – несподіваний варіант

Тут я вже відіграв 4 чи 5 років і став капітаном. Але якщо поглянути на мою кар'єри, то в ній немає Ліги чемпіонів. Тому я нічого не знаю на цей момент", – цитує нападника Goal.

Відзначимо, що Мемфіс Депай є одним із варіантів підсилення атаки для нового керманича Барселони Рональда Кумана. Вони вже має досвід співпраці в збірній Нідерландів.

Напередодні Ліон впевнено здолав Діжон у першому матчі сезону в Лізі 1. Депай оформив хет-трик і віддав "асист" в епізоді з автоголом суперника.

Мессі покидає Барселону: сенсаційні терміни розколу та подробиці розмови з Гвардіолою як виклик для Роналду (LIVE)