Депай записав пісню – ролик на круту композицію швидко підкорює мережу

Іспанія — 16:26 2558
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Лунін – велика дилема Реала: керівництво клубу розкололось на дві частини через українця
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Зірка Манчестер Юнайтед і ще кілька культових гравців, для яких Динамо стало трампліномОвертайм — 15:00 1399
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"Я знав, що не маю шансів виграти "Золотий м'яч": Мессі – про запрошення Роналду, повернення Неймара, VAR та ГвардіолуІспанія — 13:41 4473
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Босянок: Суркіс не продасть Динамо, бо заробляє на ньомуУкраїна — 12:49 2056
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"У Пако Хемеса яйця більші, ніж наші тренувальні м’ячі". Смалійчук відповів критикам і шукає Карпатам нового тренераІнтерв’ю — 12:00 4382
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