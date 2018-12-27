Депай записав пісню – ролик на круту композицію швидко підкорює мережу

Форвард Ліона Мемфіс Депай хоче стати реп-виконавцем.

Нападник Ліона Мемфіс Депай записав композицію "No love". Ролик з'явився на його каналі у Youtube лише вчора, а вже набрав понад 400 тисяч переглядів.

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На футбольному полі справи в Депая також йдуть добре: у 18 матчах в Лізі 1 він забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.