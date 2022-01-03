Те, що Депай прибрав з опису профіля Instagram інформацію, що він є гравцем Барселони, та видалив світлину у футболці "блаугранас" з аватару, не свідчить про те, що футболіст змінить клубну прописку, повідомляє журналістка Елена Кондіс у своєму твіттері.

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Вона зазначає, що таку інформацію вона отримала від джерел з Барселони. Цікаво, що форвард Челсі Ромелу Лукаку подібним чином натякає на можливий відхід з Лондона – у профілі Facebook в нього йдеться, що бельгієць є гравцем Інтера.

Додамо, що Депай провів 21 матч за Барселону в поточному сезоні, у яких забив 8 голів та віддав 2 асисти.

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