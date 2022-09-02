Депай повідомив у своєму твіттері, що вирішив залишитись в Барселоні, попри чутки щодо можливого відходу нідерландця.

Барселона відпустила захисника в Мілан

Цікаво, що нідерландець втратив ігровий номер – його "дев'ятку" вже встигли віддати Лєвандовскі. Зазначимо, що "блаугранас" вже розпрощались з Брейтвейтом та очікують на перехід Обамеянга в Челсі.

До слова, Депай провів 38 матчів за каталонців, в яких відзначився 13 голами та 2 асистами в усіх змаганнях.

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