Бразилія. Серія А. 2-й тур

Корінтіанс – Васко да Гама – 3:0

Голи: Альберто, 12, Депай, 27, Жоау Віктор, 90 (автогол)

Вилучення: Діас, 83

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На старті зустрічі Мемфіс Депай віддав результативну передачу на Юрі Альберто, а вже після забив і сам, зробивши рахунок 2:0

В другому таймі Корінтіанс отримав червону картку, але ця прикрість не переломила хід поєдинку і в підсумку команда Депая забила втретє під завісу матчу.

Після двох зіграних турів в бразильській Серії А Корінтіанс йде на першому місці, маючи 4 бали в своєму активі.

Нагадаємо, що Депай перейшов в Корінтіанс у 2024 році на правах вільного агента після невдалих спроб заграти в Барселоні та Атлетіко.

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