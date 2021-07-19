Мемфіс Депай прилетів до Барселони, щоб приєднатись до команди "блаугранас". За інформацією Mundo Deportivo, 27-річний нападник пройде медобстеження і вже завтра, 20 липня, тренуватиметься зі своїми новими партнерами.

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Офіційна презентація нідерландця відбудеться вже у четвер, 22 серпня, коли з Ізраїлю повернеться президент Барси Жоан Лапорта.

Нагадаємо, останнім клубом Мемфіса був Ліон, кольори якого він захищав з 2017-го. До каталонців Депай приєднався на правах вільного агента. У минулому сезоні Ліги 1 він провів 37 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 12-ма асистами.

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