Депай прибув у Барселону – каталонці не поспішають з презентацією зіркового новачка
Нідерландський форвард Мемфіс Депай нарешті прилетів у Каталонію.
Мемфіс Депай прилетів до Барселони, щоб приєднатись до команди "блаугранас". За інформацією Mundo Deportivo, 27-річний нападник пройде медобстеження і вже завтра, 20 липня, тренуватиметься зі своїми новими партнерами.
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Офіційна презентація нідерландця відбудеться вже у четвер, 22 серпня, коли з Ізраїлю повернеться президент Барси Жоан Лапорта.
Нагадаємо, останнім клубом Мемфіса був Ліон, кольори якого він захищав з 2017-го. До каталонців Депай приєднався на правах вільного агента. У минулому сезоні Ліги 1 він провів 37 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 12-ма асистами.
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Pruebas médicas— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2021
@Memphis pic.twitter.com/AnR4Dug10D