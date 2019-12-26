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Депай: Працюю як звір, аби повернутися на поле, а музика – терапія для мене

06:00 81 Читать на русском
Депай: Працюю як звір, аби повернутися на поле, а музика – терапія для мене
Мемфіс Депай / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Нідерландів та французького Ліона Мемфіс Депай у соцмережі Instagram поділився новинами щодо свого відновлення після травми, а також заявив, що працює над створенням нової музики.

"Відомо, що я вибув на деякий час, тому що отримав травму, але, хоча я працюю як звір, щоб повернутися на поле якомога швидше, ви знаєте, що робота над музикою для мене – терапія.

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Так що я планую постаратися зробити неймовірну музику. Сподіваюсь, ви не заперечуватимете, тому що я збираюся пришвидшити цей процес", – написав Депай на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Депай отримав травму у матчі 18-го туру чемпіонату Франції проти Ренна. Для відновлення 25-річному футболісту може знадобитися шість місяців.

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Відеоновини Мемфіс Депай Мемфіс Депай Ліон Ліон Нідерланди Нідерланди Франція
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