"Це особливий день для мене. Я дуже схвильований через те, що стану частиною цього клубу, цього стадіону. Все це прекрасно.

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Я сподіваюся виграти багато трофеїв, саме тому я перейшов в цей великий клуб з дуже багатою історією. Я тільки що повернувся з відпустки і маю зосередитися на своїй справі. Хочу почати сезон успішно, постараюся адаптуватися якомога швидше.

Мені подобається атакувальний футбол, подобається створювати моменти, віддавати гольові передачі і самому забивати. Стиль Барси для мене ідеальний, я щасливий.

З Куманом у мене чудові стосунки, він надав мені впевненості в собі і допоміг, коли я був травмований. Він наполіг на моєму переході сюди, в найкращий клуб світу. Я радий, що він тут, і готовий битися за нього", – цитує Депає Mundo Deportivo.

Нагадаємо, останнім клубом Мемфіса був Ліон, кольори якого він захищав з 2017-го. До каталонців Депай приєднався на правах вільного агента.

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