Нападник Барселони Мемфіс Депай може перевірити свої сили у чемпіонаті Італії.

У послугах Мемфіса Депая зацікавлені Інтер, Мілан та Ювентус, повідомляє Diario Sport.

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Сам 28-річний нідерландець волів би залишитись у каталонському клубі, але його не влаштовує кількість ігрового часу, який йому виділяє головний тренер. Якщо ситуація не зміниться, то Мемфіс готовий розглянути варіанти з переїздом у Серію А.

У нинішньому сезоні Депай провів 23 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

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