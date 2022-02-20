Депай незадоволений своїм становищем у Барселоні – на форварда претендують три клуби Серії А
14:30 - Читать на русском
Нападник Барселони Мемфіс Депай може перевірити свої сили у чемпіонаті Італії.
У послугах Мемфіса Депая зацікавлені Інтер, Мілан та Ювентус, повідомляє Diario Sport.
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Сам 28-річний нідерландець волів би залишитись у каталонському клубі, але його не влаштовує кількість ігрового часу, який йому виділяє головний тренер. Якщо ситуація не зміниться, то Мемфіс готовий розглянути варіанти з переїздом у Серію А.
У нинішньому сезоні Депай провів 23 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.
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