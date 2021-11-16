Нідерландець може піти з Барси за ініціативою Хаві, повідомляє Sport.es.

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Новий керманич "блаугранас" не в захваті від рівня Депая. Однак, кадрові проблеми в атакувальній лінії каталонців фактично унеможливлюють відхід форварда взимку. Найімовірніше, Депай буде проданий у літнє трансферне вікно. Зимовий трансфер можливий лише за умови підписання заміни.

До слова, в нинішньому сезоні Мемфіс Депай провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. Наразі нідерландський нападник є найкращим бомбардиром Барселони в сезоні.

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