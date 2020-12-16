"У нас чудова команда, чудовий колектив. Не знаю, що станеться в майбутньому, але знаю одне – я гравець Ліона, капітан команди. Тому для мене зараз головне – це продовжувати працювати і перемагати.

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Якщо я буду думати про майбутнє, то втрачу концентрацію. Зараз усі мої думки на 100% пов'язані з Ліоном. Що стосується інтересу Барселони, то я не можу зараз говорити про це, багато команд проявляють інтерес, але на цей момент я у Ліоні", – цитує Депая L`Equipe.

Зауважимо, Мемфіс став трансферною ціллю Барселони з приходом Рональда Кумана. У поточному сезоні в активі форварда Ліона 14 матчів в Лізі 1, шість забитих м'ячів та чотири асисти. Його контракт з "ткачами" завершується влітку 2021-го.

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