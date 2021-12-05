Депай готовий покинути Барселону – є нюанс
Період ігрової кар'єри в складі іспанської Барселони може виявитися недовгим для нападника Мемфіса Депая.
Форвард може покинути "блаугранас" після першого ж сезону, повідомляє El Nacional.
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Депай незадоволений, що Барса розпочала пошуки нового виконавця на позицію центрфорварда. Представники нідерландця почнуть розглядати пропозиції, якщо місце їхнього клієнта в основі буде під загрозою. Каталонці ж можуть піти на продаж улюбленця Кумана, щоб виручити кошти на потрібні трансфери.
До слова, в нинішньому сезоні Мемфіс Депай провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.
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