Період ігрової кар'єри в складі іспанської Барселони може виявитися недовгим для нападника Мемфіса Депая.

Форвард може покинути "блаугранас" після першого ж сезону, повідомляє El Nacional.

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Депай незадоволений, що Барса розпочала пошуки нового виконавця на позицію центрфорварда. Представники нідерландця почнуть розглядати пропозиції, якщо місце їхнього клієнта в основі буде під загрозою. Каталонці ж можуть піти на продаж улюбленця Кумана, щоб виручити кошти на потрібні трансфери.

До слова, в нинішньому сезоні Мемфіс Депай провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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