Депай гідно відповів фанатам Сент-Етьєна, які глузували з форварда через відхід батька

Фанати Сент-Етьєна зганьбились своєю поведінкою під час матчу 21-го туру Ліги 1 проти Ліона (1:2).

Під час матчу вболівальники господарів старались задіти нападника Ліона Мемфіса Депая, вивісивши банер "Мемфіс – 5 млн підписників, але все ще без батька". Фанати натякали на те, що сім'ю нідерландського форварда покинув батько, коли Мемфісу було лише 4 роки.

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Депай з відповіддю не забарився.

"Взагалі-то, у мене 5,9 млн підписників. Я не маю нічого проти цих людей. Знаю, що в глибині душі вони мене люблять. А ще я знаю, що вони зляться, бо в їхній команді немає гравця мого рівня. Мене це абсолютно не турбує, я просто хотів сказати пару слів про це. Жодного очка в матчах з нами в цьому сезоні – можу уявити, що вони відчувають. Мені продовжити?", – відповів Мемфіс у твіттері.

В поточному сезоні Ліги 1 Депай провів 21 матч, в яких відзначився 5-ма голами та 7-ма асистами.