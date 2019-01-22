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Депай гідно відповів фанатам Сент-Етьєна, які глузували з форварда через відхід батька

16:08 305 Читать на русском
Депай гідно відповів фанатам Сент-Етьєна, які глузували з форварда через відхід батька
Мемфіс Депай / Фото ФК Ліон

Фанати Сент-Етьєна зганьбились своєю поведінкою під час матчу 21-го туру Ліги 1 проти Ліона (1:2).

Під час матчу вболівальники господарів старались задіти нападника Ліона Мемфіса Депая, вивісивши банер "Мемфіс – 5 млн підписників, але все ще без батька". Фанати натякали на те, що сім'ю нідерландського форварда покинув батько, коли Мемфісу було лише 4 роки.

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Депай з відповіддю не забарився.

"Взагалі-то, у мене 5,9 млн підписників. Я не маю нічого проти цих людей. Знаю, що в глибині душі вони мене люблять. А ще я знаю, що вони зляться, бо в їхній команді немає гравця мого рівня. Мене це абсолютно не турбує, я просто хотів сказати пару слів про це. Жодного очка в матчах з нами в цьому сезоні – можу уявити, що вони відчувають. Мені продовжити?", – відповів Мемфіс у твіттері.

В поточному сезоні Ліги 1 Депай провів 21 матч, в яких відзначився 5-ма голами та 7-ма асистами.

Франція21 турЖоффруа Гішар (Сент-Етьєн)

Сент-Етьєн - Ліон: Неділя 20 січня 2019

Сент-Етьєн
Матч завершено
1 : 2
Ліон
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Теги
Франція Мемфіс Депай Мемфіс Депай Ліон Ліон Сент-Етьєн - Ліон
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