Гравці збірної Нідерландів намагаються дещо розважитись під час підготовки до матчів відбору на ЧС.

Захисник Дензел Дюмфріс став жертвою жорсткого розіграша нападника Мемфіса Депая.

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Гравець Барселони чатував на партнера біля дверей готельного номера і голосно скрикнув, коли той нарешті вийшов. Переляканий Дюмфріс видав кумедний писк, сховавшись у своїй кімнаті. До слова, саме цей захисник забив переможний гол Україні на груповому етапі Євро-2020.

У жовтні Нідерланди проведуть 2 матчі відбору на чемпіонат світу. Сьогодні (8 жовтня) зустріч з Латвією на виїзді, а 11-го прийом Гібралтара.

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