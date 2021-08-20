"Усі в команді були дуже милі і полегшили мою адаптацію. Мені дуже допоміг Піке, тому що у нього гарна англійська. Мені також дуже весело з Альбою і, звичайно, з Френкі де Йонгом і Дестом, бо я вже знав їх. У нас класний колектив.

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Мессі? Я навіть не встиг з ним познайомитися. Він пізно повернувся в команду після Кубка Америки, і я не зміг навіть привітатися з ним", – цитує Депая El Periodico.

Нагадаємо, 27-річний нідерландець перебрався у Барселону цього літа на правах вільного агента. Водночас Мессі таким же чином перейшов у ПСЖ. Депай уже має в своєму активі один офіційний матч за каталонців – в рамках 1-го туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад (4:2). Мемфіс відзначився результативною передачею.

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