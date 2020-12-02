Бразильський півзахисник цієї зими покине Шахтар. Сторони нібито вже про все домовились, інформує ТаТоТаке.

Дентінью назвав головну складову перемоги Шахтаря над Реалом

31-річний Дентінью незадоволений місцем на лавці запасних та статусом резервіста. Проте, джерело зазначає, що головною причиною відходу з Шахтаря є позиція дружини, яка більше не хоче жити в Україні. Це означає, що сім'я повернеться у Бразилію. Поки що сторони займаються пошуком нового клубу для хавбека. Жодні деталі ймовірного переходу наразі не повідомляються.

Зауважимо, Дентінью виступає за "гірників" з 2011 року. У поточному сезоні в активі бразильця небагато ігрової практики – 4 матчі в УПЛ (2 голи) та 3 у Лізі чемпіонів (1 м'яч). Його контракт з Шахтарем розрахований до літа 2021 року. Тransfermarkt оцінює Дентінью в 1 мільйон євро.

До слова, вчора, 1 грудня, він став одним із героїв переможного матчу проти мадридського Реала, забивши перший гол Шахтаря у зустрічі. У підсумку донеччани тріумфували з рахунком 2:0 та зберегли шанси на вихід з групи ЛЧ.

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