Дентінью має намір допрацювати свій контракт із Шахтарем до кінця, хоча може достроково розірвати угоду вже цього літа, повідомляє журналіст Бруну Андраде.

"Відпустіть мене": Коваленко – про новий контракт Шахтаря, пропозицію Бенфіки та перехід в Аталанту

Таким чином, бразилець залишиться у складі віце-чемпіона України до грудня 2021 року, після чого покине клуб, оскільки не бажає продовжувати угоду. Додамо, що бразильський Корінтіанс прагне придбати Дентінью.

Відзначимо, що бразилець виступає за Шахтар з 2011 року. У минулому сезоні Дентінью відіграв 21 матч у складі "гірників" у всіх змаганнях, записавши до свого активу 4 голи та 3 результативні передачі.

Не такі вже ми й невдахи: Україну душили найкращим пресингом Євро-2020, а Манчіні врятував головний козир італійців