Дентінью: У матчі проти Динамо Загреб Шахтарю потрібна тільки перемога

Півзахисник Шахтаря Дентінью поділився думкою про виступи команди в чемпіонаті України, а також Лізі чемпіонів.

"Наша команда дуже добре виступає в чемпіонаті України. Шахтар показав, що має збалансований склад у всіх лініях. Проти Карпат ми досягли результату (3:0), який буде мотивувати всю команду.

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Як тільки суддя дав фінальний свисток у Львові, ми відразу ж перевели думки на майбутній матч з Динамо в Загребі. Ми вже грали проти них і побачили, що це чудова команда. Але в наступній грі нам потрібна тільки перемога і ми постараємося її здобути", – заявив Дентінью в коментарі Terra.

Нагадаємо, поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Шахтар відбудеться в середу, 6 листопада, в хорватському Загребі. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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