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Дентінью повернувся до загальної групи – гравець може зіграти проти Маріуполя

11:50 84 Читать на русском
Дентінью повернувся до загальної групи – гравець може зіграти проти Маріуполя
Дентінью / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Дентінью повернувся до тренувань з командою.

 

Півзахисник Шахтаря Дентінью провів тренування у загальній групі команди, передає Футбол News.

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Зазначимо, бразилець провів 4 матчі у цьому сезоні, відзначившись 2 голами.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Маріуполем 25 серпня, початок матчу о 19:30.

Шахтар легко переміг Львів та відірвався від Динамо на 6 очок

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Шахтар - Маріуполь Дентінью Дентінью Шахтар Шахтар
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