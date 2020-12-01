"Як мені вдалось знову забити гол Реалу? Слава богу, у мене є удача і щастя грати проти Реала. Я проходив через великі труднощі, але моя сім'я мене завжди підтримувала. Я багато працював і віддавався, щоб у мене була така можливість. Бог завжди був зі мною на моєму боці і я дуже щасливий, що забив гол. Щасливий перемозі.

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Ми всі засмучені через травму Мораєса, але в такій грі, проти такого суперника мотивація не потрібна. У цій грі ти просто повинен бути заведений на 100%. І той, хто грає, і той, хто сидить на лавці. Я був готовий в той момент, коли знадобився, щоб вийти і забити гол і дуже щасливий перемозі.

Неоднозначний епізод за участю Варана... Чи зіграв він чисто в м'яч? Я думаю, що я перший торкнувся сфери. Думаю, це був нормальний момент. Я пішов в м'яч, він торкнувся мене. Він заслуговував на картку, але найголовніше, що він не травмував мене. Я продовжив грати. Наша команда провела чудову гру. Нам дуже потрібна була ця перемога, для наших уболівальників. Особливо після двох поганих матчів у Лізі чемпіонів. Ми сьогодні показали силу Шахтаря.

Наша команда віддавалася з першої хвилини. Ми відмінно опікали, створювали моменти. Після того як забили, вони трохи більше відкрилися. Це дозволило нам проводити більше контратак, ми намагалися забити ще один гол. І слава Богу вийшов Соломон, йому вдалося оформити другий м'яч у ворота Реала і ми змогли перемогти", – сказав Дентінью у післяматчевому коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, "гірники" вдруге у цьому розіграші Ліги чемпіонів зуміли перемогти підопічних Зідана і піднялись на другу сходинку турнірної таблиці групи В.

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