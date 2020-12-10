У коментарях до новини в Instagram, у якій йшлося про переговори бразильця із неназванним клубом із Японії, Дентінью коротко написав "Неправдиві новини".

Дентінью знайшов екзотичний варіант "втечі" з Шахтаря, – ЗМІ

Раніше неодноразово з'являлись новини, що дружина футболіста не хоче залишатися в Україні і разом з дітьми наразі проживає в Бразилії. Майбутнє Дентінью має бути вирішене у січні-лютому 2021 року.

Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з липня 2011 року і провів за "гірників" 175 матчів. Дентінью зумів відзначитись у воротах Реала і допоміг Шахтарю здобути другу перемогу над мадридським клубом (2:0).

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