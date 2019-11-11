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Дентінью: Фанати Динамо тричі видали мавпоподібні звуки – це був найгірший день у моєму житті

15:55 358 Читать на русском
Дентінью: Фанати Динамо тричі видали мавпоподібні звуки – це був найгірший день у моєму житті
Дентінью / ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Дентінью прокоментував расистський скандал у вчорашньому матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Я не хотів коментувати те, що сталося вчора, але не можу ігнорувати настільки серйозну тему. Я займався справою, яку люблю найбільше в житті – грав у футбол, але, на жаль, цей день став найгіршим у моєму житті. Протягом гри натовп прихильників суперника тричі видав мавпоподібні звуки, двічі вони були направлені на мене.

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Ці сцени не покидають мою голову. Я не міг спати і багато плакав. Ви знаєте, що я відчував у цей момент? Повстання, смуток і небажання знати, що сьогодні існують ще такі упереджені люди. Спасибі всім за ваші повідомлення підтримки", – написав Дентінью в інстаграмі.

Нагадаємо, через реакцію на поведінку фанатів Динамо з поля був вилучений капітан Шахтаря Тайсон. "Гірники" зуміли довести матч до перемоги і відірвалися від Динамо на 13 очок.

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Eu não queria comentar sobre o que aconteceu ontem, mas acho que não posso me calar diante de algo tão grave. Eu estava fazendo uma das coisas que mais amo na minha vida, que é jogar futebol e, infelizmente, acabou sendo o pior dia da minha vida. Durante o jogo, por três vezes, a torcida adversária fez sons que lembravam macacos, sendo duas vezes direcionadas a mim. Essas cenas não saem da minha cabeça. Não consegui dormir e já chorei muito. Sabe o que eu senti naquele momento? Revolta, tristeza e nojo de saber que ainda existem pessoas tão preconceituosas nos dias de hoje. Agradeço a todos pelas mensagens de apoio e manifestações de carinho. #noracism #nãoaopreconceito

Публикация от Dentinho (@mlkdentinho)

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