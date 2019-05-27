Дентінью – найкращий гравець 31-го туру УПЛ

Півзахисник Шахтаря Дентінью був визнаний найкращим гравцем 31-го туру УПЛ.

УПЛ повідомила на своєму офіційному сайті, що півзахисник Шахтаря Дентінью визнаний найкращим гравцем 31-го туру.

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Бразилець відзначився хет-триком у матчі проти Маріуполя, допомігши Шахтарю розгромити азовців. Додамо, що "гірники" оформили чемпіонство за 3 тури до кінця чемпіонату.

У наступному турі Шахтар завітає в гості до Львова. Матч відбудеться 30 травня, початок гри о 19:30.

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