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Дентінью – найкращий гравець 31-го туру УПЛ

14:56 112 Читать на русском
Дентінью – найкращий гравець 31-го туру УПЛ
Дентінью / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Дентінью був визнаний найкращим гравцем 31-го туру УПЛ.

52’ Дентінью
57’ Дентінью
78’ Тете
80’ Дентінью
 
52’ Дентінью
57’ Дентінью
78’ Тете
80’ Дентінью

УПЛ повідомила на своєму офіційному сайті, що півзахисник Шахтаря Дентінью визнаний найкращим гравцем 31-го туру.

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Бразилець відзначився хет-триком у матчі проти Маріуполя, допомігши Шахтарю розгромити азовців. Додамо, що "гірники" оформили чемпіонство за 3 тури до кінця чемпіонату.

У наступному турі Шахтар завітає в гості до Львова. Матч відбудеться 30 травня, початок гри о 19:30.

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Шахтар Шахтар Дентінью Дентінью Шахтар - Маріуполь
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