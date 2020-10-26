"Ювентус грав сам із собою. Він не те щоб не помічав Динамо, він інакше просто грати не може. Є враження, що Ювентус грав без головного тренера: Пірло поки що футболіст, це відчувається.

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Просто на поле вийшли футболісти і зіграли так, як би Мората вийшов з пацанами у двір свого будинку. Враження, що весь матч Юве їхав на другій швидкості. Не тому що не поспішав, а тому що їхати інакше зараз не може. І таким він буде найближчим часом, поки йде перебудова.

Ювентус зараз – це не "Стара синьйора". Швидше, вагітна синьйора, яка в силу обставин змушена бути акуратною. Чи могла прудка молода дівчина на ім'я Динамо обіграти таку синьйору? На мій погляд, ні. У синьйори великий життєвий досвід. Вона вже давно ні за ким не бігає. Вона звикла, що бігають за нею", – поділився Денисов у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, що Ювентус впевнено переграв Динамо (2:0) у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів завдяки дублю Морати.

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