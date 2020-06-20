Денисов: Якщо віце-президент Ворскли незадоволений доходами, то причину він може знайти, подивившись у дзеркало

Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов відреагував на слова віце-президента Ворскли Олега Лисака про можливу зміну телетранслятора.

"Прочитав висловлювання пана Лисака щодо невдоволення рівнем ТВ-доходів і потенційної зміни телетранслятора. Хочеться сказати віце-президенту Ворскли, що ці заяви виглядають вкрай дивно.

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Для початку, нехай Лисак подивиться в документи. Там він з подивом виявить, що, починаючи з сезону 2019/20 у Ворскли немає прямого контракту з телетранслятором. Контракт на медіаправа у Ворскли з Прем'єр-лігою. Тому, якщо Лисак хоче щось революційно змінювати в житті Ворскли, то він може змінити не телетранслятора, а Лігу.

А якщо пан Лисак незадоволений доходами, то причину він може знайти, подивившись у дзеркало. Контракт Ворскли з УПЛ підписаний за такою ж схемою, як і раніше підписувався з телеканалом "Футбол": чим вище місце посідає команда, тим більше грошей вона отримує. Питання комплектування команди і її спортивних досягнень, у тому числі відповідальність менеджера Лисака. Не пам'ятаю обурення Лисака у бік телеканалів "Футбол", коли Ворскла займала місце у першій шістці, отримуючи за спортивним принципом доходи від телеканалів "Футбол" значно вищі за інших.

Що стосується телетранслятора, то відповідально заявляю, що не дивлячись на всі втрати, пов'язані з пандемією коронавірусу, ми не зменшимо суми платежів клубам за телеправа. Минулого тижня ми повідомили УПЛ, що телеканали "Футбол" виконають всі фінансові зобов'язання перед клубами в повному обсязі", – написав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше віце-президент Ворскли Олег Лисак припустив, що інший телеканал міг би дати клубам значно більше і висловив готовність до співпраці з новим телетранслятором.

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