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Денисов: Всім клубам нашого пулу були запропоновані однакові фінансові умови

18:04 207 Читать на русском
Денисов: Всім клубам нашого пулу були запропоновані однакові фінансові умови
Олександр Денисов / Офіційний сайт каналів Футбол 1 та Футбол 2

Генеральний директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов розповів про переговори між трансляторами та клубами і про нарахування бонусів за надання ТВ-прав.

"В УПЛ немає єдиного пакету телеправ, горезвісного пулу, тому щоліта доводиться вести переговори і перепідписувати контракти з клубами. Раніше цифри в контракті залежали від багатьох факторів. Але в цьому році був запропонований новий підхід.

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Всім, від грандів до новачків, були запропоновані абсолютно однакові фінансові умови. Тобто – фіксований платіж, який гарантовано отримає кожен клуб.

У ФІФА його називають "performance bonus". Він досить невеликий. Але в подальшому клуб може заробити гроші, якщо займе місце в першій шістці. Нам цікаво, щоб команди билися за місця, а це в свою чергу буде приносити їм грошові бонуси. Хороші бонуси", – розповів Денисов Footboom.

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Теги
Олександр Денисов Футбол 1 Футбол 2 телебачення
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