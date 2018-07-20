Денисов: Всім клубам нашого пулу були запропоновані однакові фінансові умови

Генеральний директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов розповів про переговори між трансляторами та клубами і про нарахування бонусів за надання ТВ-прав.

"В УПЛ немає єдиного пакету телеправ, горезвісного пулу, тому щоліта доводиться вести переговори і перепідписувати контракти з клубами. Раніше цифри в контракті залежали від багатьох факторів. Але в цьому році був запропонований новий підхід.

Телеканали Футбол 1/2 транслюватимуть Серію А замість Ла Ліги

Всім, від грандів до новачків, були запропоновані абсолютно однакові фінансові умови. Тобто – фіксований платіж, який гарантовано отримає кожен клуб.

У ФІФА його називають "performance bonus". Він досить невеликий. Але в подальшому клуб може заробити гроші, якщо займе місце в першій шістці. Нам цікаво, щоб команди билися за місця, а це в свою чергу буде приносити їм грошові бонуси. Хороші бонуси", – розповів Денисов Footboom.

Грімм: Єдиний ТВ-пул буде з сезону 2019/20