Колишній директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов шкодує, що опинився серед тих, хто свого часу недооцінив загрозу з боку Росії.

"Велика провина кожного з нас, в тому числі і моя, що ми недооцінювали події та наслідки того, що відбулося у 2014-му. Нема жодного відомого телефона чи автомобіля російського виробництва. Все що вони вміють – вбивати. Це Чечня, Грузія або ми.

"Годину не міг вийти з машини": Денисов розповів про закриття каналів "Футбол"

Лише два роки тому моя мама виїхала з окупованої території. Вона продовжувала там перебувати, адже живе там усе життя. Розумів, що не міг сильно хизуватися громадською позицією, бо потім мамі вночі у двері постукають, і хто я після цього?

У Донецьку залишилась квартира, але розумію, що з нею потрібно попрощатися", – сказав Денисов в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Олександр Денисов народився у місті Єнакієве Горлівського району Донецької області.

"З Москви – до незалежної України": Шевченко – про жахи війни, національну ідентичність, почуття вини та футбол у Львові