toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ МІЛАН - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - БЕТІС

Денисов: VAR у Лізі чемпіонів потрібен якраз для таких як Кашшаї

13:05 338 Читать на русском
Денисов: VAR у Лізі чемпіонів потрібен якраз для таких як Кашшаї
Віктор Кашшаї / соцмережі

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов прокоментував роботу угорського арбітра Віктор Кашшаї, який помилково призначив пенальті під час матчу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті і Шахтарем.

"Шахтар в Манчестері не став собі зраджувати, не ставив собі за мету закритися, але вийти в контратаки в грі проти Манчестер Сіті так і не зміг. Як підсумок: занадто багато помилок і розгромний результат. Важко порівнювати Шахтар з Манчестер Сіті, як і чемпіонат України з англійською Прем'єр-лігою.

"Кашшаї не виправити! Клоун!" або З українськими арбітрами не все так погано: реакція соцмереж на матч Ман Сіті – Шахтар

Перший пенальті у ворота Шахтаря став приводом для УЄФА замислитись про введення VAR вже в цьому сезоні. VAR якраз потрібен для таких як Кашшаї. Шахтар зараз переживає період перебудови, тому "гірники" не змоли зіграти проти Манчестер Сіті так, як це було в минулому році.

Головне – зробити правильні висновки, тим більше для Шахтаря все ще може закінчитися хеппі ендом. Якщо чемпіон України добре проведе два останні тури, то євровесна від нього нікуди не дінеться", – розповів Денисов в ефірі телеканалу "Футбол".

"Я хоч і угорець, але побив би Кашшаї". Йожеф Сабо – про катастрофічну поразку Шахтаря від Ман Сіті і "прохідний двір"

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Віктор Кашшаї Віктор Кашшаї Відеоасистент арбітра (VAR) Манчестер Сіті - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Олександр Денисов Арбітри
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
3
год
:
32
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук