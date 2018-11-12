Денисов: VAR у Лізі чемпіонів потрібен якраз для таких як Кашшаї

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов прокоментував роботу угорського арбітра Віктор Кашшаї, який помилково призначив пенальті під час матчу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті і Шахтарем.

"Шахтар в Манчестері не став собі зраджувати, не ставив собі за мету закритися, але вийти в контратаки в грі проти Манчестер Сіті так і не зміг. Як підсумок: занадто багато помилок і розгромний результат. Важко порівнювати Шахтар з Манчестер Сіті, як і чемпіонат України з англійською Прем'єр-лігою.

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Перший пенальті у ворота Шахтаря став приводом для УЄФА замислитись про введення VAR вже в цьому сезоні. VAR якраз потрібен для таких як Кашшаї. Шахтар зараз переживає період перебудови, тому "гірники" не змоли зіграти проти Манчестер Сіті так, як це було в минулому році.

Головне – зробити правильні висновки, тим більше для Шахтаря все ще може закінчитися хеппі ендом. Якщо чемпіон України добре проведе два останні тури, то євровесна від нього нікуди не дінеться", – розповів Денисов в ефірі телеканалу "Футбол".

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