Денисов: У контракті ТК Футбол з УПЛ прописаний обов'язок однаково ставитись до усіх клубів

Директор каналів "Футбол 1/2" Олександр Денисов заявив, що його телеканалами були незадоволені усі клуби УПЛ.

"Повірте, всім 12 клубам колись щось не подобалося на каналі Футбол. Всім без винятку. Також, як і будь-який клуб рано чи пізно погано грав.

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Кодекси етики – це ініціатива Прем'єр-ліги. Не ми його писали. Але ми беремо участь в створенні цього документа.

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У нас навіть в контракті з Прем'єр-лігою прописано рівновіддалене, рівне, збалансоване ставлення до всіх клубів", – цитує Денисова Detector.media.