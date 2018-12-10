Денисов: Суркіс мав право не погодитись, щоб Шахтар прийняв Ліон на НСК Олімпійський

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов вражений вчинком президента Динамо Ігоря Суркіса.

"Ну що сказати, – красиво, Ігор Михайлович! Адже міг президент Динамо відреагувати просто позитивно на прохання УЄФА, обмежившись мовчазною згодою на те, щоб Шахтар зіграв на НСК Олімпійський або міг взагалі не погодитися, мав право і на таку позицію.

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А в підсумку – мало того, що Ігор Суркіс дав свою згоду, щоб Шахтар прийняв Ліон на НСК, він ще й звернувся до всієї футбольної громадськості з проханням підтримати як Динамо, так і Шахтар, в єврокубках! Благородний жест, підкріплений як словами, так і конкретними діями", – цитує Денисова телеканал Футбол 1.

Матч 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться на НСК Олімпійський в середу, 12 грудня. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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