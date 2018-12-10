toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР - ЛІОН РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС

Денисов: Суркіс мав право не погодитись, щоб Шахтар прийняв Ліон на НСК Олімпійський

09:55 1587 Читать на русском
Денисов: Суркіс мав право не погодитись, щоб Шахтар прийняв Ліон на НСК Олімпійський
Олександр Денисов / Фото: Футбол 1

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов вражений вчинком президента Динамо Ігоря Суркіса.

"Ну що сказати, – красиво, Ігор Михайлович! Адже міг президент Динамо відреагувати просто позитивно на прохання УЄФА, обмежившись мовчазною згодою на те, щоб Шахтар зіграв на НСК Олімпійський або міг взагалі не погодитися, мав право і на таку позицію.

Суркіс: Закликаю вболівальників підтримати на Олімпійському дві українські команди – і Динамо, і Шахтар

А в підсумку – мало того, що Ігор Суркіс дав свою згоду, щоб Шахтар прийняв Ліон на НСК, він ще й звернувся до всієї футбольної громадськості з проханням підтримати як Динамо, так і Шахтар, в єврокубках! Благородний жест, підкріплений як словами, так і конкретними діями", – цитує Денисова телеканал Футбол 1.

Матч 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться на НСК Олімпійський в середу, 12 грудня. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Шахтар – Ліон: "гірники" повернуть квитки, придбані на ОСК Металіст

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
2
дн
:
9
год
:
1
хв
Ліон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ігор Суркіс Шахтар Шахтар НСК Олімпійський Ліга чемпіонів Олександр Денисов Шахтар - Ліон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
1
хв
Атлетік
22:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук