"Як знущально може перевернути наші очікування коронавірус, ми вже побачили на прикладі спустошеною епідемією збірної у грі з Францією.

Шахтар отримав результати тестів на коронавірус – виявлено 18 хворих, Марлос і Коваленко їдуть у збірну України

У Шахтарі, напередодні Ліги Чемпіонів, зараз реально все критично складно. Мінус 9 гравців основи. Поки 9. Говорили ввечері з Сергієм Палкіним. Є ймовірність, що можуть бути інфіковані ще кілька гравців.

При найоптимістичніших прогнозах, футболісти, у яких виявлено коронавірус, зможуть повернутися до тренувань не раніше ніж через 10-14 днів. Абсолютно немає зараз розуміння, хто в підсумку буде готовий летіти в Мадрид на матч з Реалом", – зазначив Денисов у дописі на своїй сторінці Facebook.

Нагадаємо, вже 21 числа "гірники" зіграють з Реалом в першому турі Ліги чемпіонів, початок гри о 22:00.

Усі трансфери наших легіонерів літа-осені-2020: знову Бельгія, занепад екс-форварда Шахтаря, замість Баварії – Білорусь