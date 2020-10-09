Денисов: Шахтар втратив 9 гравців основи – невідомо, хто буде готовий летіти на матч з Реалом
Директор ТК Футбол Олександр Денисов розповів про болючий кадровий стан "гірників" перед стартовим матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала.
"Як знущально може перевернути наші очікування коронавірус, ми вже побачили на прикладі спустошеною епідемією збірної у грі з Францією.
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У Шахтарі, напередодні Ліги Чемпіонів, зараз реально все критично складно. Мінус 9 гравців основи. Поки 9. Говорили ввечері з Сергієм Палкіним. Є ймовірність, що можуть бути інфіковані ще кілька гравців.
При найоптимістичніших прогнозах, футболісти, у яких виявлено коронавірус, зможуть повернутися до тренувань не раніше ніж через 10-14 днів. Абсолютно немає зараз розуміння, хто в підсумку буде готовий летіти в Мадрид на матч з Реалом", – зазначив Денисов у дописі на своїй сторінці Facebook.
Нагадаємо, вже 21 числа "гірники" зіграють з Реалом в першому турі Ліги чемпіонів, початок гри о 22:00.
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