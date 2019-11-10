Денисов розповів, скільки коштувала трансляція матчу Україна – Португалія

Генеральний директор телеканалу Футбол Олександр Денисов оприлюднив вартість показу матчу збірної України.

"Якщо приїжджає техніка на стадіон, а це близько 20 камер, які знімають саму трансляцію і 7-8 камер, які знімають пост-шоу, тобто студії до і після матчу, – тобто вже близько 30-ти камер, то ціна варіюється від 12 тис. до 15 тис. доларів.

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Окрім того задіяно багато персоналу, якому також потрібно платити гонорари. Та є ще один нюанс: щоб цю техніку впустили на стадіон, потрібно віддати 3-4 Porsche Panamera Hybrid", – розказав Денисов у програмі "Авто ГОЛ".

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