"Таких планів немає. Я займаюся тим, що очолюю телеканали "Футбол 1/2/3", веду свої авторські програми. Відчуваю, що це справа всього мого життя.

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Дуже радий і сподіваюся, що на цьому шляху приношу користь і у розвитку медіа, і урозвитку українського футболу в цілому, і у світовідчутті самого себе, в тому, де я перебуваю і що роблю", – сказав Денисов у авторській програмі "Денисов TIME".

Нагадаємо, Олександ розпочав кар'єру на ТБ на початку 2000-х рр. Працював редактором і ведучим програми "Футбольний уїк-енд", а згодом очолив спортивну редакцію телеканалу "Україна". У 2008 році став директором спеціалізованого телеканалу "Футбол" і телеведучим "Великого футболу".

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