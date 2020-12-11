"Як і обіцяв президент УАФ Андрій Павелко, асоціація дійсно подала протест на рішення щодо технічної поразки від збірної Швейцарії. За інформацією, яка є сьогодні, ситуація виглядає обнадійливо. Поки невідомо, чим закінчиться ця історія.

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Одна справа – подати заявку на протест, щоб потім не "зафукали", що, мовляв, не боролися за збірну в судах. Інше питання: яку базу під це готувати? Зараз неможливо озвучити всю інформацію, яка готується асоціацією. Не все можна говорити. Скажу тільки, що асоціація чітко бачить можливість виграти цю справу.

Команда, яка збирається воювати за скасування рішення УЄФА, дуже сильна і потужна. Вона вже має досвід боротьби не лише в лозаннському арбітражному суді, але і досвід співпраці з УАФ. Саме ці юристи виграли справу Мораєса. Тоді стояло питання про технічну поразку збірної України. Це юристи з Іспанії та Швейцарії.

Подача документів пішла за прискореною процедурою, тобто справа буде розглядатися у стислі терміни – можна очікувати, що це відбудеться у другій половині січня", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

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