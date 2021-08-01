"Контракт Шевченка закінчився вчора, 31 липня. Всі належні йому і його тренерському штабу гроші були виплачені в повному обсязі. Наразі Шевченко не веде переговори з будь-яким клубом, але підтвердив, що хоче спробувати свої сили в клубному футболі.

Шевченко покинув збірну України через фінансові розбіжності з УАФ, – ЗМІ

Позиція і коментар президента УАФ Андрія Павелка щодо цієї ситуації з'явиться завтра. Сьогоднішня заява Шевченка була погоджена з асоціацією. Де-юре його заява означає, що новий контракт він не підпише. Збірній шукатимуть нового тренера. 9 серпня повинен відбутися виконком УАФ, на якому затвердять нового головного тренера збірної", – зазначив Денисов у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив збірну України влітку 2016-го, провівши відтоді 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

Україна збила фіналіста Євро: Джулай і Босянок про матч Італія – Англія, відхід Шевченка і нового тренера збірної